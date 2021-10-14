就在中方空軍大規模出動軍機擾台，加強備戰演訓之際，又傳出解放軍正面對台灣，升級3座空軍基地。

據《動力》（The Drive）網13日報導，這些基地是從2020年初開始擴建，新冠疫情大流行期間也沒有中斷，凸顯了這是優先要務。中方的龍田，惠安和漳州空軍基地都僅距台灣100—200英里（近161—322公里），得以加強在台灣海峽附近的軍力展示。

而升級這些基地，加上解放軍連續出動軍機進入防空識別區擾台，似乎都顯示，這和北京對台日趨強硬的立場一致。

中方在龍田空軍基地打造彈藥庫，很可能是在滿足各式任務需求的同時，也得以維持更好的運作和補給。此外，跑道兩端除了可以看到小幅擴建外，也有明顯的標誌顯示，正在擴建新停機坪。在這基地的一端，可以看到4座強化的軍機建物正在成形，成為現場唯一防護性的航空基礎設施。而它們除了明顯的防禦性外，還有很多好處。隨著衛星成像技術進步，它們有助於防止敵方窺探軍機，還有它們的整體備戰狀態。此外，行政大樓和疑似軍營的建設，則顯示人員將會增加。

而附近的惠安空軍基地也出現類似的模式，除了增建3座疑似彈藥庫外，還小幅擴建跑道，並在增建停機坪。分析認為，這兩座基地停機坪升級可能顯示，未來軍機部署會增加，最起碼它們將能支援相關區域大增的空戰軍力。耐人尋味的是，在增建4座強化機庫前，基地已有24座機棚。而中方會投資這些防彈機庫，或許是基於對台灣反擊的威脅評估。此外，它們在支援警戒任務上可能特別有用。

Major construction underway at three of China's airbases closest to Taiwan:https://t.co/KXweLKtpBv — The War Zone (@thewarzonewire) October 13 2021

至於在不遠的漳州空軍基地，可以看到在建地對空飛彈防禦新基地，也是當地的第3座。這3座空軍基地的地對空飛彈防禦基地一直在輪調裝備，進行演訓。