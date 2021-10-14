超大雨勢連日轟炸花蓮，台8線中橫公路沿線多處落石、坍方，公路總局趁今雨勢趨緩，派員機具多處同步搶修，大禹嶺至太魯閣段在上午10時通車。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

圓規颱風挾帶超狂雨勢連日轟炸花蓮，台8線中橫公路從11日晚間預警性封閉，因山區大雨不斷，沿線多處落石、坍方，交通受阻，所幸今雨勢終於趨緩，公路總局派員機具多處同步搶修，大禹嶺至太魯閣段終在上午10時通車。

花蓮連4天下大雨，台8線中橫公路沿線山區降雨量，含天祥、洛韶等總雨量上達900毫米，邊坡穩定已趨臨界，沿線災害20餘處，其中多處因間歇性落石無法搶修，昨下午緊急搶通天祥至太魯閣路段，並在下午4時30分短暫開放通行2小時，晚間6時30分繼續實施夜間預警性封路。

今天一早花蓮雨勢趨緩，四工處太魯閣工務段安排多個工作面同步積極搶修台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，上午10時終於通車。

由於目前邊坡含水飽和較不穩定，如再有較大雨勢，仍有致災可能，公路總局不排除若後續大雨，會再度實施預警性封路，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作準備。