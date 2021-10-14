女星謝忻除了主持工作外，她近年把演藝事業觸角延伸到直播、接業配，私下保有運動習慣的謝忻，相當熱愛大自然，她昨（13日）晚就曬出溪邊戲水照，謝忻身穿亮黃色泳裝外搭白色小背心，玩到濕身的她，S身材曲線也跟著全曝光。

照片中，謝忻身穿黃色泳裝外搭白色小背心，隨興放下長髮的她，髮尾還被溪水沾濕，謝忻看起來散發相當健康美又不失性感，而謝忻的好身材更是藏也藏不住，白嫩美胸若隱若現，玩到濕身的她，零贅肉小蠻腰、小褲褲和一雙美腿全被透出，S身材曲線相當吸睛，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

野生謝忻現身溪邊。（圖／取材自謝忻臉書）

謝忻曬美照同時，也有感寫下：「我們大口吸著山林間的空氣，我們在溪中開懷地笑著，沒有束縛，沒有煩惱，沒有傷春悲秋。頓覺此刻，夫復何求。」謝忻戲水照吸引網友大讚：「會不會太性感了」、「簡直就是在演繹...出水芙蓉」、「謝忻好美喔」，有人留言驚呼：「怎麼可能保持那麼白熙（皙）」，還釣出謝忻回應：「努力的保養」。

謝忻除了主持工作和通告，她也把工作觸角延伸到直播、接業配，生活相當充實。（圖／本報系資料照片）

其實謝忻不吝嗇分享生活，除了上健身房之外，熱愛大自然的謝忻，爬山、下海等運動樣樣來，謝忻日前則曬出潛水美照，身穿淺藍色貼身淺水衣的她，雖然把美胸、細手都包起來，不過潛水衣的貼身設計，也讓謝忻纖細的身材曲線全都露，更養眼的是，潛水衣背後的挖洞設計，讓謝忻的白皙美背和翹臀被看光，網友更是讚她是美人魚無誤。