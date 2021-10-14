人的際遇十分奇妙，有許多人求之不得的機會，卻在某些人身上輕易降臨，大陸女星陳夢瑤當年只是在看節目錄影，就因為超高顏值受到關注，在網路上掀起話題，沒想到因此成為進入演藝圈的契機，如今已經是大陸娛樂圈中的女神級人物。

陳夢瑤的外型精緻甜美，就讀南京藝術學院時就有一定人氣，當時她擔任配對節目《非誠勿擾》錄影觀眾，攝影師鏡頭過場時，掃過台下陳夢瑤的臉龐，才短短不到幾秒的時間，她就成功引起網友注意被肉搜出來，「這簡直是仙女下凡」、「美到就像是個大明星」、「這顏值當觀眾太可惜了吧」。

陳夢瑤被網友肉搜出道。(圖/翻攝自微博)

陳夢瑤因此被挖掘，然而早到出道前她就是直播主，當時曾吸引過星探，在她爆紅後也順利踏入演藝圈，立刻和劉愷威、楊蓉等大咖演員合作，拍了電視劇《飛刀又見飛刀》，儘管陳夢瑤的人氣快速攀升，她仍不斷磨練演技，已經擁有一票大批死忠粉絲。

如今陳夢瑤不但小有名氣，未來前途令人看好。（圖／翻攝自微博）

2020年爆出她和周藝軒的戀愛消息，雙方被發現有許多情侶款物品，包括手機殼、黑色背包、帽子、墨鏡和吉他等等，由於周藝軒的偶像身分，導致戀情曝光後引起大批粉絲不滿，湧入陳夢瑤的微博狂批她，陳夢瑤也不甘示弱反擊，「我談戀愛要你管！」如今雙方也穩定交往中。