烏克蘭美女如雲，許多男生都想娶回家做老婆，但有網友分析，烏克蘭因為國家每個月會給未婚生子的單親媽媽育兒津貼，以及有許多免費的貴族孤兒院幫忙養小孩，所以大多數的烏克蘭女性都沒有結婚意願，並分享把妹教戰守則，讓眾網友嗨喊，疫情過後要去烏克蘭。

一名留學生在Dcard表示，他在烏克蘭唸過研究所，交過幾個當地的女友，看到有人要花錢娶烏克蘭老婆，奉勸「花錢買老婆的別儍了，會為了錢嫁去國外的烏克蘭女生，不是離過婚的單親媽媽就是性工作者」。

原PO表示烏克蘭自從蘇聯解體後，人口呈負成長，所以當地政府鼓勵女性在性方面別壓抑，也不要墮胎，未婚生子的單親媽媽國家每個月會給補助費，官方也開了許多貴族孤兒院，如果養不起小孩，還可以送去給國家免費養，「這讓烏克蘭的女性不願意結婚，因為不結婚生小孩才有錢拿」。

如何追求當地女性？原PO表示烏克蘭的女生特別喜歡走路逛街、戶外景點。若想進一步發展，約會2、3次後請她們吃晚餐，願意就是接受告白的意思，最關鍵的是吃完晚餐，不要送對方回家，直接帶去開房間，原PO直言不要不好意思，如果吃完晚餐就送對方回家，烏克蘭的女生會覺得你在耍她。

貼文一出引起討論，男網友們嗨喊要去烏克蘭，「謝謝老師，疫情過後馬上去」、「請問去烏克蘭留學的條件是什麼，什麼學校我不在乎了」、「有人過去前可以帶上我嗎？」、「哪裡有教烏克蘭語的補習班？」女網友也紛紛表示，「忽然覺得文化差異好大喔」、「簡單來說這個國家的女人不用靠男人養」、「長知識了！好有趣」。