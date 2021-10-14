高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨2時許發生火災，截至消防局至上午10時統計，已救出40人，其中8人死亡。高雄市消防局局長李清秀指出，搜救人員仍持續逐層搜索受困民眾，初估死亡人數將突破10人。

高雄市消防局局長李清秀今日上午10許指出，搜救人員現仍陸續至於大樓7樓至11樓進行編組，積極於室內搜索是否有人員受困，而有些住戶房門上鎖，將會破門進行搜索。

李清秀直言，根據現場情況判斷，OHCA（無呼吸心跳）人數將持續上升，恐突破10人。至於大樓雜物堆積是否影響逃生，李清秀表示，現場的確物品堆置，但是否影響逃生仍需要釐清。

高雄市消防局於14日凌晨2時54分獲報，稱位於府北路的城中城大樓發生火災，消防人員獲報後旋即派出大量人車趕往現場救援，發現大樓一樓的二手家電行竄起猛烈火勢，一旁堆置大量雜物，增添灌救難度。

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，火舌從1樓一路向上竄燒，消防人員出動雲梯車持續灌救，並搜尋其中住戶。（中央社提供）

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨失火。（民眾提供）

消防局累計派出75車159人前往現場救援，火勢於4時51分獲控制，並於7時17分全數撲滅，根據高市消防局上午10時統計，已救出40人，其中8人死亡。

據了解，位於鹽埕區府北路的城中城大樓於1981年完工，屋齡已40年，過去曾有舞廳與商圈進駐，有過一段繁榮的時光，但隨著商圈轉移而人流散去，現存的大樓內部宛若廢墟，建物內部充斥廢棄物與未汰換的老舊設施，更有高雄第一鬼樓之稱，住戶多為弱勢族群與老弱婦孺。