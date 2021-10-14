很多人擔心蔬果上殘留肉眼看不見的農藥，以為防治病蟲草害的農藥一吃下肚就會中毒，事實上，只要蔬果的農藥殘留符合食品安全衛生管理法所定容許量管制標準，從蔬果所接觸到的農藥殘留量是很低的。行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研究顯示，消費者只要選購當季盛產、具標章溯源之蔬果，並搭配正確清洗方式，就能安心享用蔬果。

大眾對於農藥的使用有許多負面觀感，對於食物中農藥殘留量多寡也相當關注，為了降低農藥風險、確保農業生產安全及品質，達到生態環境永續等目標，藥毒所致力於農藥的安全及合理使用研發，包括資材研發、安全評估、應用技術、檢驗檢測、食安教育及風險溝通等，支援政府農政與衛生單位監測田間及市售農產品之農藥殘留。

藥毒所表示，該所獨特創新研發2項食安把關新利器「拉曼快檢」與「質譜快檢」，大幅提升農產品安全管理機制。業者使用「拉曼快檢」可現場測定農藥殘留進行自主篩檢，有效減少供貨前被檢出不合格產品而退貨的經濟損失。「質譜快檢」可擔當田間採收前及果菜批發市場雙重把關之重任，於田間採收前檢驗合格才上市，並可於大型果菜批發市場拍賣前將檢驗不合格者現場銷毀，全面守護消費者健康安全。

因此，消費者只要選擇當季盛產、具標章溯源之蔬果，搭配各類蔬果不同的清洗方式，以「流動水」加上軟毛刷清洗蔬果可降低農藥殘留，即可安心享用新鮮蔬果！歡迎掃描QR code觀看正確「蔬果清洗密技」影片，並瞭解「安心蔬果守護者-藥毒所」工作成果。