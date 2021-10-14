行政院長蘇貞昌備詢時嗆國民黨立委鄭麗文「袂見笑」引發爭議，前衛生署長涂醒哲昨踢爆，鄭麗文從未為了2002年「舔耳案」道歉，此種不惜說謊的心態，引來綠營不滿，鄭因此被民進黨開除黨籍。鄭麗文今天表示，她大學畢業時是「台獨基本教義派」，但後來發現台獨只是民進黨拿來奪權鬥爭的工具，因此後來主動退出民進黨。

鄭麗文說，當時民進黨要迫害她，就是民進黨第一個墮落最明顯的徵兆，已不容許黨內有要求反省的聲音，涂醒哲案只是小小插曲，根本不足掛齒。她公開表示，自己大學畢業時就是「台獨基本教義派」，但後來忽然發現只是謊言。

鄭麗文指出，當時她為了黃華的台獨案，在台大校門口絕食，有民進黨人士勸說黃華是麻煩製造者不要理他，而她的絕食讓民進黨尷尬，後來擔任國大代表後，前總統李登輝拋兩國論，民進黨中央隨即召開緊急會議，向美國在台協會（AIT）保證民進黨絕不會加柴火、會冷處理、不會跟李登輝講兩國論。

鄭麗文表示，當時她就知道，原來所有主張台獨的人，通通是假的、是騙人的，這也是為什麼她嚴肅思考離開民進黨的原因，台獨只是民進黨拿來奪權鬥爭的工具而已，事實上前總統陳水扁與蔡英文總統也都公開說過民進黨執政絕不會搞台獨。

鄭麗文質疑，難道台獨工作者通通變成啞巴了嗎？躲在總統府裡面還在做中華民國的總統夢嗎？台獨早就是笑話一則、騙局一場，今天要追求的是民主自由法治的價值，若蔡英文領導下，全民進黨要捍衛中華民國，國民黨非常歡迎，她要民進黨不要假裝掛羊頭賣狗肉，拿台獨招牌招搖撞騙，這令人不齒，這也是她離開民進黨的最主要原因。