2021年全台經濟受疫情影響，卻逆勢帶動線上串流影音市場，點鑽整合行銷公司經營「UUPON會員平台」與中央大學產學合作，執行橫跨今年度第二季的《台灣串流影音及Podcast使用行為調查》。調查數據顯示，不同年齡世代在收看串流影音平台，及收聽Podcast的行為，出現明顯的「世代消費區隔」現象，無論是閱聽時數比重、消費意願、品牌偏好都有明顯的差異。

對千禧世代來說，每週觀看一小時以上的平台前五名，分別為： YouTube、LINE TV、Netflix、愛奇藝、friDay影音；但同樣問到Z世代族群，前五大平台卻是：YouTube、Netflix、LINE TV、愛奇藝、嗶哩嗶哩bilibili。

隨著包括Netflix、HBO Max、Disney+等國際各大串流平台強勢登台，台灣在地平台又該如何因應？UUPON調查發現，致勝關鍵將會是分眾化經營。掌握不同年齡世代消費族群，對各平台類型的偏好與態度，以做為媒體經營計劃、行銷廣宣策略擬定參考依據，才能夠在品牌角力戰中突圍致勝。

Netflix以獨家出品韓國驚悚連續劇《魷魚遊戲》，帶動台灣現象級話題；因出品製作各國影劇，並提供整套連續劇完整上架的獨家服務，Netflix緊緊抓住消費者「想看別家沒有的劇，又懶得等待完結篇」的心態，因而在進軍台灣串流影視市場後，即成為具代表性的主流平台。

但本次UUPON調查發現，Netflix被公眾印象所定位的「稱霸台灣串流影視市場」，有可能是過於神話。根據受訪數據顯示，雖然Netflix在包括習慣觀看平台等各項調查指數中，均名列前五強品牌，甚至在「願意付費訂閱的串流平台」調查項目中，還成為千禧世代及Z世代族群共同的首選。

不過，問到千禧世代「最容易找到想觀看內容的串流平台」項查項目，Netflix竟不敵台灣本土品牌friDay影音；甚至，對講求功能便利、簡易操作的Z世代來說，Netflix在「最上手的串流平台」調查項目中，根本沒有被列入前五名。

雖然以獨家出品影劇，建立台灣串流平台市場的一定地位，但在口碑、話題之外，Netflix能不能提供一般大眾想看的內容？又是不是讓年輕觀眾感到便於操作？避免閱聽大眾落入「被平台養成習慣」的軟性制約行為，也將成為這個平台霸主的挑戰。

近年，串流影音市場「內容即是王道」的營運策略，對於資金不比境外品牌雄厚的台灣本土平台而言，「廣告收費制」難以長期支撐巨額版權費，而自製戲劇的龐大預算更是艱鉅考驗。在無法與持續燒錢執行焦土策略的境外品牌相抗衡現實中，能否讓觀眾願意掏錢的「付費訂閱制」，成為了平台存續的最重要關鍵。

UUPON本次調查發現，使用者付費的觀念已逐漸養成，包括friDay影音、Hami Video、KKTV都被閱聽大眾視為「願意付費訂閱的串流平台」的台灣品牌。其中，friDay影音是千禧世代心目中，最願意花錢訂閱的第一名台灣品牌；KKTV則成為Z世代唯一願意花錢訂閱的台灣品牌。

不過，friDay影音雖然在「願意付費訂閱串流平台」選項中，名列千禧世代第一名台灣品牌，甚至還擠入國內外各品牌綜合評比的前三強；但在千禧世代心中，「最值得信賴串流平台」選項中，卻不敵KKTV。同樣出現消長優劣勢的另一個台灣品牌，則是分別在「最容易上手串流平台」、「最值得信賴串流平台」、「最令人滿意平台」，都成為Z世代灣本土品牌三冠王的LiTV線上影視，卻完全被排除於「願意付費訂閱」的項目中。

在「世代區隔現象」效應下，如何兼顧消費者「覺得功能好用」，還要讓他們「願意付費訂閱」？從對閱聽大眾使用行為與偏的掌握，來推演相對應的品牌策略，就成為了各串流平台必須面對的營運課題。

此次調查研究執行單位為中央大學亞洲影響力衡量與管理研究院，成員包括世界頂尖大學畢業博士，及台灣社會價值高階認證執業師，團隊已執行超過70件產官學計畫。

UUPON深耕點數會員經營，結合中央大學研究團隊學術專業，本次調查透過觀測千禧世代（25歲至41歲)與Z世代（15歲至24歲)族群，分別在使用串流影音、Podcast等台灣目前主要平台的使用習慣與偏好，深度台灣洞察串流影音消費趨勢。

《台灣串流影音及Podcast使用行為調查》針對全台近千名居住北部、中部、南部、東部，以及離島地區，包括千禧世代與Z世代的消費大眾，在95％的信心水準下，誤差值未達5％。以本次調查為開篇，UUPON攜手中央大學影響力管理與衡量研究院，將執行台灣消費趨勢分析系列洞察報告，提供台灣市場具高度價值的洞察指標。