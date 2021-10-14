中國駐美大使館網站14日消息，美國國務院有關官方推特帳號美東時間13日發布，國務次卿費南德茲、亞太事務助卿康達會見台北經濟文化代表處代表蕭美琴的照片及推文，稱美對台承諾「堅如磐石」，期待進一步深化美台關係。另據報導，美方還邀請台陸軍司令徐衍璞來美。陸駐美使館發言人指出，美方言行嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。中方堅決反對、強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。

陸駐美使館表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。基礎不牢、地動山搖。美方領導人和高級官員多次表示，美方從無意改變一個中國政策。然而美方的言行一再表明，其承諾根本就是一句空話。美方這種說一套、做一套的拙劣伎倆可以休矣。

陸駐美使館稱，中方奉勸美方趁早拋棄「以台制華」的幻想。任何挑戰一個中國原則和中方核心利益的言行，必將遭到中方堅決回擊。美方不要幻想一邊尋求中方支持配合，一邊恣意妄為在台灣問題上挑戰中方紅線。中方絕不吃這一套。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中方敦促美方以實際行動落實中美元首通話精神，兌現承諾，為中美關係重回健康穩定發展軌道創造條件。