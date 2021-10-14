國防部長邱國正今天指出，「砲彈一響不分什麼顏色（政黨及政治立場）」，對國軍來說，只要危及國家安全都要嚴正以待，不會分保護哪些人。（姚志平攝）

國防部長邱國正今天指出，「砲彈一響不分什麼顏色（政黨及政治立場）」，對國軍來說，只要危及國家安全都要嚴正以待，不會分保護哪些人。

大陸國台辦日前指稱，解放軍演訓是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，完全是正義之舉。邱國正在立院被媒體詢及看法，作上述表示。他強調，國軍維護國家安全，讓百姓在民主自由的情況下生活，只要造成國家安全危害，國軍義不容辭。

至於中共攻台是否有時間表，邱國正說，不管是敵情或是任何行動，原則上不會界定時間，因為戰備平常就要進行，並沒有分哪一天，「如果提前怎麼辦」。

至於外電報導，法國防部長帕利證實，法國關注中共對台侵擾及台海情勢升溫，為顯示對國際法與自由航行重視，法國近日曾派軍艦航經台灣海峽。邱國正表示，台灣周邊的海空域有任何異樣，國軍都會掌握，掌握後要防範的就是有無敵意，是一般的路過、還是具有敵意都能掌握得住，國防部不去評論外籍軍艦任務為何，但台灣周邊海空域的動態，國軍從早到晚都在掌握並監控。