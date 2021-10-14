全球供應鏈嚴重吃緊已經導致部分商品短缺、消費者物價上漲，現在更可能危及經濟復甦，美國政府現在將卯足全力化解這場供應鏈噩夢。

隨著全球經濟從這場大流行病中復甦，對大宗商品和貨物的需求急速彈升，導致世界各地的港口嚴重堵塞。此外，運輸成本持續飆升，以及缺船、缺櫃導致貨物運送受阻，都是帶動消費者物價持續上揚的主要原因。

美國總統拜登周三提出對策以緩解持續惡化的供應鏈瓶頸，這些措施主要分為三大面向。

首先是延長港口營運時間：拜登宣布洛杉磯港（Port of Los Angeles）將改為每周7天、每天24小時營運，與長灘港（Port of Long Beach）已經引進的全天候服務一致。

這兩大港口處理美國40%的貨櫃流量。拜登在白宮發表談話時表示，今天這個政策的宣布可能改變遊戲規則。增加的港口工作時間將使卸載貨櫃船的時間每周增加60小時，較洛杉磯港和鄰近長灘港今年早些時候的卸櫃時間增加一倍。

其次是要求民間企業動起來：拜登已經與政府高層和利害關係者開會商討如何共同解決全球運輸瓶頸，並在周三發表談話。沃爾瑪、聯邦快遞、優比速（UPS）和美國第二大零售百貨集團Target旗下的港口業者、卡車司機協會、工會以及管理高管均出席這場會議。拜登表示，美國最大零售商沃爾瑪已經承諾其離峰時間的貨物運輸量將提高50%，而聯邦快遞和優比速亦同意增加夜間業務。

最後是增加卡車司機：拜登政府表示正在與各州監理所合作，以增加商業駕駛執照的發放，進而引進更多卡車司機。官員們表示，白宮希望卡車和鐵路運輸業也能延長營業時間。卡車司機短缺導致供應鏈更加吃緊，使運送貨物的成本增加、速度放慢。