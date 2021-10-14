高雄鹽埕區「城中城大樓」因沒落後人去樓空，髒亂不堪，有「高雄第一鬼樓」之稱。（取自GoogleMap／袁庭堯高雄傳真）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動40個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶，清晨統計共40多位住戶先後被救出，12人不治。市長陳其邁表示，不排除人為縱火，警方也已帶回四人調查。

高雄鹽埕區「城中城大樓」大火奪12人命，警方表示已掌握4名嫌犯帶回調查。（袁庭堯高雄傳真）

消防局表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。消防局長李清秀、市長陳其邁相關局處首長清晨均趕到場關心救災進度。

事發前，有附近居民表示，半夜疑似聽到爭吵聲，沒多久聽到爆炸聲響後，大樓一樓就燃起熊熊火焰。但鹽埕分局表示，調閱附近監視器，並沒有錄到可疑人士及起火影像。

內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、消防局長李清秀、警察局長黃明昭等人11時許也在現場發表談話。陳其邁表示，該起火警不排除是人為縱火，黃明昭則強調，已帶回四嫌疑人調查中。

最先燃燒的一樓店面目前為二手家電公司，平時門口堆滿中古的冰箱、洗衣機和冷氣。深夜不明原因起火，火勢相當猛烈且迅速延燒至三樓。為了有效壓制火勢，消防局第一時間出動特搜中隊、左營、十全、鼎金、鼓山、中華、新莊、前金、新興、成功等19車、45人前往搶救。

消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒。現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有逃出住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。

消防人員兵分多路，除平面佈多條水線灌救之外，也動用多輛雲梯車、從高處對大樓3、4樓灑水降溫，阻止大火向上延燒。

凌晨3點半，消防人員從大樓中搶救出2男1女住戶，年齡均為六、七十歲的長者，3人都被送往阮綜合醫院急救，所幸及時被救出，傷勢不嚴重、生命跡象穩定。

凌晨4點，火勢向上延燒幾乎來到4樓，現場共有31個分隊、72車145人全力分頭搶救。凌晨4點半，大火幾乎已向上竄至12樓，消防人員決定從1樓直接破鐵門進入搶救，雲梯車也不斷升至中間樓層陽台拉出待逃生的居民，2家4口及時被救出送醫，年紀最小僅8歲，最大80多歲。

凌晨4點50分傳出好消息，火勢全面控制，但有民眾在臉書「高雄大小事」爆料，大樓12樓頂樓角落仍有人受困，持續有聽到慘叫聲。截止清晨為止，共計救出22人，分別送往醫院救治，全數存活，僅1人一氧化碳中毒，在加護病房觀察中。火勢在7時23分宣告撲滅，但有3名民眾倒臥火場，被發現時無呼吸心跳，送醫搶救。

「城中城大樓」40年前完工，曾是全高市最繁華的大樓，大樓地上12樓、地下2樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓為紅燈戶、商場及電影院，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。隨著商圈轉移如今沒落，只剩老弱婦孺及經濟弱勢人士居住，治安亦不佳，數年前管委會革新，才開始有改善，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名，沒想到竟發生火災。

有網友慕名去探險，當地住戶還透露，過去地下室曾發生過姦殺案，今已完全封閉，頂樓也曾有人因吸毒而暴斃，至此靈異傳說不斷。

鹽埕區因歷史之故，老舊大樓不少，與城中城大樓相連的「鑽石大樓」、「金鹽埕大樓」外觀也都相當老舊嚇人，大公路新興街口的「九龍大廈」1989年遭人縱火燒死24名住戶更是知名凶宅，傳聞不斷。