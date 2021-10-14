復華投信14日表示，近月及今年來外資大賣台股逾千億，但台股獲本土資金力挺表現有撐，投信法人認為，這反映台股基本面優異，企業獲利佳將支撐台股高評價表現，預期在全球半導體需求上升帶動下後市仍可期，研判外資保守、大盤高檔震盪整理期間，中小型業績股較受資金青睞，建議可布局台股中小股票型基金掌握投資機會。

復華投信表示，據統計近月（9/13-10/13）外資賣超台股逾1600億元，累計今年來賣超逾6000億元，不過投信近期連續十個交易日站在買方，近月逆勢加碼255億元，今年來買超450億元，加上國內投資人力挺，台股加權股價報酬指數漲幅仍逾13％，表現居新興亞股前茅，台股中小股票型基金表現更勝一籌。理柏資訊統計，主動式操作的台股中小股票型基金今年來類型平均報酬18％，績優基金績效甚至有2-3成。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，預期未來五年手機及車用半導體需求增加五成以上，資料中心需求也將加倍成長，台灣是全球半導體供應鏈重鎮將持續受惠，加上5G及AIoT、電動車等創新科技蓬勃發展，將支持台股長期走多，預估業績好的公司經過本波修正後，年底有望再走一波行情，或是有新的投資題材將嶄露頭角。

復華投信指出，觀察近期資金流向，類股輪動快速，大型權值股熄火，資金將較青睞業績題材電子及傳產等中小型股，預料將增添中小股票型基金動能，近期行情波動修正，正是單筆分批布局、定時定額參與中長線成長的好時機。