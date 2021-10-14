屏東萬丹泥火山噴發，各地民眾蜂湧搶看。（謝佳潾攝）

屏東萬丹泥火山噴發，各地民眾蜂湧搶看。（謝佳潾攝）

屏東萬丹泥火山繼今年首次在6月2日噴發後，13日晚間8、9點再次噴發，而不同於第一次噴發在種苗場旁，這次是直接噴在民宅旁邊，不僅導致抽水機毀損，一旁水稻田也遭殃，幸無人受傷，而消息一出後，不少鄰近縣市的居民都跑來看，民宅屋主笑稱，「一早就接待好幾組客人了」。

此次噴發點在皇源聖殿，為洪秀賞所有，而他家也就在宮廟旁邊，他說，泥火山是在昨天晚上8、9點噴發的，威力很強大，大概噴4、5公尺高，不過泥漿是溫性的，對人不會造成威脅，但旁邊的水稻跟抽水機就慘了。

他說，泥火山大概在今天早上5點多就停止噴發了，現在只留下滿地「厚實泥漿」，最深處估計有1、2尺高，所以他今天一早就站在家門口提醒前來「觀賞」的民眾要小心走路，不要看著平平的泥漿道路以為很安全，一不小心就會陷進去。

對於一早就有民眾前來看泥火山一事，洪秀賞笑稱，已經習慣了，每次泥火山噴發就會有人來看，他還遇過從台中來的，而今天幾乎都是高雄來的，看來泥火山噴發真的很有魅力。