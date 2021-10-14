迎接疫後出遊潮，新北市府推出「新北加倍FUN心玩－2021新北觀光工廠輕旅行」，包含499元「好康超值團」以及899元「豪華山海團」，除工廠輕旅行，市府加碼推出新北觀光工廠暢遊券及消費滿額抽好禮等三大活動主題，14日下午6時開放報名，首場將於10月30日登場，歡迎大家踴躍參加。

新北市副市長劉和然表示，新北市每年協助傳統工廠輔導轉型為具有品牌價值的觀光工廠，今年受到疫情的衝擊，新北觀光工廠配合防疫長時間閉館，營運十分辛苦，疫情趨緩後，觀光工廠也是市府的重點振興對象。

劉和然說，新北市將採最高規格防疫標準，每團限20位名額、並提供豪華個人套餐，精緻小團是最安全適度的微解封遊程，兼顧振興及防疫，讓參與遊程的旅客可以玩得很放心。

為促進消費，新北市再額外加碼免費抽200元新北觀光工廠暢遊券及消費滿額抽iPhone及高級空氣清淨機等多項好禮，歡迎市民朋友把握今年最後兩個月，到新北觀光工廠放心玩、享優惠。

經發副局長黃碧玉表示，今年新北觀光工廠輕旅行一日遊分別推出總價值2000元的499元「好康超值團」，內含2家觀光工廠遊程、美味午餐、人氣商圈景點遊覽的優質行程；以及總價值2400元的899元「豪華山海團」。

豪華遊程除了可一日暢遊兩間觀光工廠、復刻淡水郵輪賞河岸美景及享受大板根森林浴，並首度搭配金山溫泉的秋冬限定遊程，帶領遊客享受泡湯紓壓，結合美食與特色玩法，預期將再次掀起秒殺報名熱潮。

經發局補充，無法參加市府推出輕旅行的民眾，大家也可以攜家帶眷到觀光工廠享受專人導覽以及DIY動手做的樂趣，都可參加加碼推出1000份的「新北觀光工廠暢遊券」，每張面額200元，每人限領1張，將於10月14日下午6點至10月24日開放市民登記免費抽籤，票券可在合作的新北觀光工廠與產業文化館消費折抵使用，使用期限為10月30日至12月25日，詳細活動資訊請密切關注「來趣新北金發局」臉書及經發局官網。