荷蘭政府提出警告，認為歐盟不應該脫鉤於全球半導體供應鏈，試圖去建立一個歐洲的晶片製造生態系，並讓它自給自足。
由於新冠傳染病大流行，破壞了過去30年所廣泛流行的全球供應鏈商業模式，各國政府正試圖將製造業拉回本國境內。
另外由於晶片的供應短缺導致汽車業、醫療設備業和電信供應商出現問題，歐盟執委會在九月提出了「歐洲晶片法案」，涵蓋了研發和生產能力。
荷蘭在政府網站發表一篇文章指出，與全球供應鏈脫鉤將是一種錯誤；文章並指出荷蘭公司艾司摩爾、恩智浦、貝思半導體的成功之處。
文章指出，歐洲晶片法案要求與全球半導體供應鏈脫鉤，這是一種幻覺。一個開放的生態系最符合歐洲利益；歐洲仍將繼續專注於吸引投資、加速創新，增加市場價值。多樣性和相互依存能促進韌性，並防止出現單邊依賴。
荷蘭還提議一些政策工具，防止對晶片製造商出現不受歡迎的收購。
歐洲晶片法案預計將在明年第三季通過。
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