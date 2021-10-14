NBA例行賽剩不到十天就要開打，各隊已在熱身賽中積極準備，當大家將目光投放在湖人、籃網等球隊身上時，可能忘了紐約還有一支傳統豪門尼克，本季尼克留下了重新綻放的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，與蘭道爾(Julius Randle)、巴雷特(RJ Barrett)、佛尼爾(Evan Fournier)、吉布森(Taj Gibson)、肯巴沃克(Kemba Walker)合體出發。

羅斯重回尼克後表現穩定，沒有受到過去的大傷影響太多，反而讓他以全新的打法延續生涯，以精準投籃、拋射為主，取代過去不停飆速飛扣的打法，本季熱身賽他也繳出不錯的成績，三場比賽各拿下8、15、14分，大家也非常期待他在正式開季的表現。而就在昨天他選擇先進行人生大事，向交往已久的女友求婚。

他將求婚的地點選在尼克主場麥迪遜花園球館，方式非常浪漫，他在球場擺桌求婚，桌上放了簡單的餐盤與酒瓶，並將畫面PO上IG，附上浪漫的歌詞，女友也如願戴上訂婚戒指，兩人大方在IG上秀恩愛，獲得粉絲和外界誠摯的祝福，羅斯這篇文章目前已多達46.7萬人按讚，還有超過6千則的留言，可見羅斯人氣非常高。

羅斯上季甚至還入選最佳第六人決選名單，去年他從活塞轉到尼克，在活塞出戰15場比賽，拿下14.2分1.9籃板4.2助攻，投籃命中率42.9%、外線33.3%、罰球84%，到尼克出戰35場先發3場，拿下14.9分2.9籃板4.2助攻，投籃命中率48.7%、外線41.1%、罰球88.3%，數據都有成長，相信新一季他若能維持身體健康，肯定能再繳出好表現。

而本季尼克換來明星控球肯巴沃克，有可能會將先發控球的位置交給他，羅斯則繼續擔任替補，許多球迷認為這個決定沒有問題，只要羅斯能保持健康，繼續在場上奔馳就已經足夠了，相信羅斯本人也是這麼想的。另外羅斯選擇留隊還有一個最大的原因，那就是昔日恩師席波迪(Tom Thibodeau)仍在球隊執教，兩人將繼續攜手合作。