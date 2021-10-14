男女結婚後，生活上難免會有摩擦，尤其婆媳相處，恐讓男生兩邊難做人。不過一名男子表示，和老婆交往8年結婚，婚前兩人協議先暫時和媽媽一起住，但沒想到才3個月不到，老婆就和媽媽相處得不愉快，令他下定決心要搬出去。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，跟老婆從19歲就開始交往，出社會後自己月薪為7萬元，老婆則是5萬元，兩人現有的存款分別為200萬和100萬。兩人在27歲的時候結婚，婚前都有共識，小孩出生上幼兒園前，都暫時跟媽媽一起住，不僅可以省房租、小孩也有人可以照顧，但是婚後不到3個月，媽媽跟老婆就開始鬧不愉快，媽媽向他抱怨「她下班後都不做家事，我看不慣」；老婆也有些怨言。

原PO說，他聽完雙方的不滿後，原本有意要換新車也不換了，直接去找房子，毫不猶豫地付頭期款，沒多久就從家裡搬出去了，要搬出去的前一天他才向媽媽說「我們要搬出去了」，豈知媽媽一聽非常生氣，他卻接著說「我是你的兒子，她是她爸媽的寶貝女兒，沒道理結婚後，她就要去順應我們的生活習慣」。

原PO說，「我不懂為什麼很多老公都選擇裝死」，各個都要求老婆跟自己爸媽一起住，要老婆忍耐一下就好，他認為既然都結婚了，老婆的感受一定要放在第一順位，「剛交往的時候會讓女友受到委屈嗎？那憑什麼結婚後就要老婆無條件忍耐？即使沒錢，租房子我也會搬出去，再多理由都不是理由，沒有惡婆婆，只有無能尪」。

這番言論曝光後，引發網友讚聲，「認同你不能再多，看了那麼多婆媳問題，幾乎都是因為男生無能、懶惰、媽寶」、「哇！你根本是神隊友」、「如果多點男生跟你一樣，應該很多婆媳問題都不會發生了」、「超級給力的老公，你老婆很幸福有你這麼體貼的老公」、「你真的超棒，台灣就是缺你這種男人」。