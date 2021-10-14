台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，台灣基進新聞部主任張博洋上節目喊話，表示需要其他政黨的支持者，一起反罷免。而讓藥師林士峰感到訝異的是，時代力量兩名立委竟出來反罷免，選擇和民進黨站在一起，將來恐難逃遭民進黨收編，成為投票機器。

林士峰昨（13）日在臉書指出，民進黨側翼、台灣基進張博洋無視先前怎麼嗆民眾黨跟時力支持者，出來討救兵，原以為2018年後，時力已走出小綠的影子，是個願意為居住正義努力的第三勢力，想不到在陳柏惟選情告急之際，還是選擇和民進黨站在一起，無視陳柏惟是個糟糕的立委，一同力挺陳柏惟。

林士峰質疑，如此支持與時代力量價值相左的民主獨裁政黨，未來要如何帶領台灣跨越藍綠，成就關鍵的第三勢力！最後恐難逃遭民進黨收編，成為投票機器的命運；並酸說「你終究要投民進黨」「為何不一開始就選擇民進黨」。

張博洋在11日播出的政論節目《鄭知道了》中表示，認為目前罷免在地方上是五五波，「但是最後這兩周已經到陳柏惟的人格抹殺的時候，抱歉不好意思，本黨沒有退讓的空間」。主持人鄭弘儀接著說，「國民黨全黨下去，你說你們也要全黨都去，但你們的黨跟他們差那麼多」。張博洋則表示，所以「包括民進黨、包括一些時代力量或是民眾黨的支持者，我們一起下去」。