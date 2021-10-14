女星賴薇如曾是人氣少女團體「七朵花」的團員之一，近年來轉型為談話性綜藝節目的來賓，姣好外貌和活潑個性深受觀眾喜愛，不過她最近自爆曾因記錯錄影時間，害節目工作人員揹黑鍋，事隔兩年多打電話向對方道歉，卻遭當面封殺，氣氛一度尷尬。

賴薇如近日在節目《小明星大跟班》提及兩年多前錄製某一個綜藝節目，卻記錯錄影時間和地點，跑到台北車站附近的攝影棚，跟經紀人確認後才驚覺事情大條，連忙趕到內湖的攝影棚，雖然壓線抵達，但當時太慌張，狂奔過來的路上竟然忘記一起帶走錄影要用到的行李箱，裡面裝滿等等上場要換的衣服，導致節目表被迫大改，賴薇如從原本第一個介紹，調整為壓軸，影響到其他來賓，也害工作人員被罵，讓她至今都耿耿於懷，決定在節目裡call out向對方道歉。

想不到電話接通後，換來的是對方的冷言冷語，一開始還問：「哪一個薇如？」開頭就相當尷尬，賴薇如繼續表達歉意，工作人員才說當時真的影響很大，不管是主持人或其他同事都覺得是他的錯，最後離開該節目，賴薇如好奇詢問對方現在待在哪個節目，沒想到得到：「妳沒有去上的節目，就是我的節目」、「如果沒有適合的主題，我覺得也沒有合作的必要」的回應，形同當面封殺，氣氛瞬間凝結。

所幸賴薇如的誠意最後有打動工作人員，對方承諾未來如果有適合的主題，有機會再續前緣，主持人吳宗憲也跳出來緩頰：「圈內人大家都可愛啦，後來人家也願意發她通告了」。