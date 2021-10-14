搶感恩節餐飲商機，台北喜來登大飯店一樓The Deli於10月28日至12月28日推出兩款適合5至6人享用的感恩節外帶禮籃，包含「香烤火雞繽紛共享組」以及「果木燻烤美國牛肉溫馨組」，搭配豐盛傳統美食葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋、葡萄杏仁國王派等，每款3800元起，讓美食相佐共慶團圓時刻。

「香烤火雞繽紛共享組」4800元，4公斤的火雞填入蔬菜餡料，以數十種義式香料調味烘烤，烘烤期間不時以瀝出的油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至金黃酥脆才算大功告成。隨附兩款經典醬料「吉伯特黑胡椒醬」及「橙香蜂蜜蔓橘醬」，辛香濃郁的黑胡椒醬是以火雞內臟、季節蔬菜與粗黑胡椒等熬煮，微辣風味提升口感層次。蔓橘醬則是蔓越梅、柑橘果肉、柳橙汁及蜂蜜一同熬煮，有別於傳統的蔓越莓醬，酸甜柑橘更添清爽食感。禮籃搭配葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋、燻鮭魚凱薩沙拉、香料炒時蔬、蘭姆葡萄杏仁國王派、杏桃果乾奶油布里歐麵包等，豐盛美食相伴團聚時光。

另一款「果木燻烤美國牛肉溫馨組」3800元，特選2公斤美國肋眼牛肉，抹上義大利香料、黃芥末、匈牙利紅椒粉等醃製入味，先以低溫烘烤保留甜美肉汁，再轉為高溫烤出焦香酥脆外層，豐腴鮮嫩的粉紅色澤帶著軟嫩筋膜的口感，佐搭松露培根炒洋芋以及馬德拉紅酒醬、辣根醬、黃芥末等三款醬汁，為美味時節加分。