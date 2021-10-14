今年來金融市場受變種病毒疫情干擾、美債殖利率竄升、通膨疑慮升溫、地緣政治與政策議題等影響波動不小，但基本面復甦提供支持，風險性資產多走揚，連帶海外股票ETF漲多跌少，進一步觀察產業強弱勢表現，產業型股票ETF以美國地產表現最強勢，勝過往科技相關ETF。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，觀察資金流向，今年以來美國主動式REITs基金及被動式REITs ETF，流入100億美元，為2015年以來首次呈現淨流入型態，相較於其他資產類別，市場上資金明顯流入REITs產業。後市來看，就供給面而言，目前REITs供給緊張的情況短期不易緩解，至少在未來1、2個季度內，住房需求將保持相對健康，房屋建築商仍然穩固的吸收率和定價能力。

預期通膨升溫情況下，REITs為純內需產業且具備抗通膨特性，投資人會將現金轉為較保值的房地產，房地產擁有者通常都能增加租金收入，更高的入住率，能對REITs帶來更多收益、增加現金流，和股息的增長，因此REITs可為抗通膨利器。

李鈺涵指出，除受惠於住房需求回溫外，特殊型REITs更在政策驅動，及生活科技化、工作遠端化等趨勢引導下，發展前景看好，包括通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs，技術會不斷精進，需求也會不斷提升，成長性與表現值得期待。

有鑑於此，建議可透過美國地產ETF順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，不僅能掌握穩健收益來源，及不同次產業未來成長增值行情。