美國各大機構祭出COVID-19疫苗規範後，境內接種率提升逾20個百分點，確診和死亡數雙降；泛美衛生組織今天指出，北美疫情整體趨緩，但部分地區感染率仍高，是全國平均10倍。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）今天表示，多所機構實施疫苗規範之後，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率提升超過20個百分點，77%符合接種資格的美國人已接種至少1劑疫苗，確診和死亡病例數雙雙下降。

路透社報導，他在簡報中表示，境內疫苗覆蓋率提升，都是拜私人企業、醫療系統、社會機構、州和地方政府實施疫苗強制令所賜。

齊安茲說：「總統拜登7月底第一次宣布疫苗規範並呼籲各大組織跟進實施之後，符合資格卻還沒接種疫苗的美國人人數減少了約1/3，從9700萬人降至6600萬人。」

美國疾病管制暨預防中心（U.S. CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國COVID-19單日新增確診的7天平均值比前一星期降低約12%，單日死亡病例的7天平均值也下滑5%。

美國COVID-19確診、死亡總數均高居全球第一。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤網站數據，迄今有超過4468萬起確診病例，近72萬人喪生。

美國疾管中心官網顯示，美國12歲以上人口的完整接種率達66.2%，至少已打1劑的比例達76.7%。

世界衛生組織（WHO）美洲分支「泛美衛生組織」（PAHO）今天也證實，北美COVID-19疫情整體來說有下滑趨勢，但美國中西部、阿拉斯加州和加拿大西北地區確診數仍高，感染率是全國平均的10倍。

南美洲感染率同樣下滑，不過委內瑞拉的卡拉卡斯（Caracas）首都圈和智利最南端部分地區的確診數不減反增。

泛美衛生組織表示，在加勒比海，巴貝多（Barbados）通報了疫情爆發以來的最多確診及死亡病例，過去1個月COVID-19感染率翻漲5倍。

泛美衛生組織呼籲美洲採取一致行動，讓每一個國家都能達成WHO所設疫苗覆蓋率於年底前達各國人口40%的目標。

根據泛美衛生組織數據，目前為止，美洲僅9國疫苗覆蓋率達總人口50%，有6國低於20%，包括牙買加、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、海地、瓜地馬拉和尼加拉瓜。

泛美衛生組織主任埃蒂安（Carissa Etienne）在每週例行簡報中警告，若不採取一致行動來提升疫苗覆蓋率、加強公衛措施力道，COVID-19有可能成為美洲地區的地方流行病（endemic）。