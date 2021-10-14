星座運勢網站「小波講星座」分析，雙子座、天蠍座、處女座的人說話很毒舌，剛認識時很容易被誤解，以為他們是壞人，不過他們本性善良熱心，對朋友很好，相處久了就能發現他們暖心的一面。

▍第三名：雙子座

雙子座性格幽默風趣，口才非常好，不過他們說話常常不經大腦，開玩笑不知道拿捏分寸，有時會過於毒舌，讓人聽了覺得不舒服，偏偏他們又很會說話，讓人不知道怎麼反駁。雙子座的毒舌常常惹毛人，不過他們本性善良，而且很講義氣，朋友遇到困難會在第一時間挺身而出，身邊如果有人被傷害，絕對會為他打抱不平，雖然會因為毒舌而被誤解，但依然擁有好人緣。

▍第二名：天蠍座

天蠍座的心思細膩，觀察力很強，而且直覺敏銳，總能迅速的發現一個人的弱點和缺點，如果和他認識久了，他說話會越來越毒舌，甚至會故意戳對方的痛處，朋友無言以對的樣子會讓他覺得很好笑。天蠍座雖然毒舌，但對朋友很熱心，如果對方需要幫助和支援，他們絕對不會找藉口推托，會主動伸出援手，幫忙承擔壓力，因為他們的工作能力很強，懂得用巧妙的方法解決問題，因此往往能協助朋友度過難關，讓人覺得很暖心。

▍第一名：處女座

處女座對自己和身邊的人要求都很高，給人龜毛的印象，他們是典型的完美主義者，如果事情沒有達到他心目中的標準，就會忍不住抱怨和挑剔，說出口的話完全不經修飾，非常毒舌，往往會讓對方感到很受傷。處女座說話雖然很難聽，但是心卻很暖，會主動關心朋友，當朋友在低潮時會展現體貼的一面，為朋友提供許多實質的幫助。剛認識時會以為他們很壞，相處久了才發現他們其實是好人。