南韓36歲知名女星徐孝琳，2019年宣布與食品業CEO結婚後，於去年6月迎來寶貝女兒成為幸福媽咪。而經常透過社群平台分享生活的她，近日曬出一組對著鏡子自拍的照片，火辣的好身材立即成為矚目的焦點。

徐孝琳自從2019年宣布結婚並在2020年誕下女兒後，便暫時放下手邊的工作，全心陪伴女兒，直到近期才宣布復出接下古裝大戲《衣袖紅鑲邊》的拍攝，而近日都在劇組中趕戲的她，於個人IG上發文表示「拍攝中，好久沒有脫掉韓服拍照了」，並曬出一張自拍照。

照片中，只見徐孝琳穿著一件灰色的西裝外套搭配深色BRATOP及寬版長褲，並刻意將中門全開，大方展現結實又纖細的腹肌、馬甲線，以及完美的身材比例，讓網友們看了忍不住驚嘆「這腹肌是怎麼回事」、「腹肌線條太狂了」、「妳真的去年才剛生完小孩？」、「這身材太不科學了」、「現在的媽媽都這麼辣媽？」、「這到底怎麼練的，太讓人羨慕了」，吸引超過2000人按讚，成功引發話題。

徐孝琳擁有亮麗的外表與170公分的高䠷身材，使她一出道就受到矚目，之後又陸續在《成均館緋聞》、《女人的香氣》、《那年冬天風在吹》、《美女孔心》、《做飯的男人》等戲中展現精湛的演技而聞名，還在實境秀節目中展現自然、不做作的個性，使她圈粉無數，即使結婚生子人氣仍不斷攀升。