49歲主持人黃子佼出道33年，得過10項金鐘獎獎座，近日他在臉書透露遭人批評主持廣播節目不認真，讓他第一時間傻眼苦笑，直言：「荒謬到極致了」。昨(13日)他發長文回應：「但偏偏這兩位是我熟人，誤觸地雷的他有點倒楣」，他已經私下去找對方溝通，傳聞幕後元兇是吳建恆，吳建恆本人未回應，黃子佼也不願公開真相，表示自己只是想做個紀錄。

黃子佼近日透露遭人背後戳刀指他做廣播節目不認真，近日他現身公益記者會強調這是他的底線，但他沒因此動怒，只是理性地找到對方講開，而對方也為此道歉，高EQ化解兩人心結，對於放話者身分，黃子佼不願多說，只暗示：「只是想要提醒隔牆有耳，你是有權力的人，不要跟太不熟的人批評別人。」

黃子佼發長文回應。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

昨黃子佼發長文，表示自己平時不在別人面前動怒，只有妻子看得到他生氣那面，他從30年前主持世新電台起，都是一人掌舵製作廣播節目，私下為此收藏了不少黑膠、卡帶、光碟，「直播預錄經歷了幾十年，從嚴謹修帶到隨性自在，每一分鐘都是我自己來」，「不管打歌期或兩岸奔波，甚至老狗養老與農曆年，我能不請假就不會請假，分身乏數無法直播之時，行程間趕錄存檔不缺席，就是捨不得放下廣播嘛」。

傳聞吳建恆背後指黃子佼主持廣播不認真，吳建恆暫未回應。（圖／中時資料照片）

話鋒一轉，黃子佼語氣強硬說，可以不喜歡他的節目，但不能亂說他做廣播不認真，對方可能剛好聽到某集比較「鬆弛」，但他自有掌控，不是每集都資訊滿滿，歷經這件事讓他也警惕自己是否無意間碎嘴說過別人閒話，而他得到對方道歉後也已經放下，「不要以為我在為此生氣，不然我早公開他的名字，社會夠亂茶壺風暴足矣」。

據《三立新聞網》報導，傳聞放話者是知名主持人吳建恆，但他已讀不回訊息，電話也沒接，黃子佼經紀人表示不知情，拒絕代為回應，黃子佼也說不討論真兇名單，並在臉書強調：「古人說得饒人處且饒人，請不要猜讓我紀錄就好」。