因應極端氣候對農作造成的威脅，農委會開辦農業保險穩定收入，然而投保與理賠情況都不盡人意，立委表示，保險是一個商業行為，但近年理賠件數和金額是少的，農業天然災害救助預算居高不下，與當初政策目的不同，希望能檢討這部分。

立法院經濟委員會今邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務報告，根據農委會統計，農業天然災害救助及農業保險2021年農損補助預算編列18億451萬6千元，截至今年8月31日，因為寒流、乾旱、西南氣流豪雨等已支出9億4763萬2331元。

另農委會自2017年擴大推動農業保險至今，已開發25種品項、38張保單，今年農業保險預算編列4億3310萬。

民進黨立委林岱樺表示，今年農業理賠截至8月31日僅2953萬，天然災害的補助款還剩約9億元，但是農業保險預算就支出4.3億多，這還不包括地方政府補助及農民自付額，2953萬理賠金額用9億元來支付綽綽有餘，為何要再編列額外4.3億預算？

林岱樺指出，保險是一個商業行為，如果出險過多，理賠過高就會提高保費，甚至造成拒保，農委會是否在編列天然災害救助預算之後，還要推動性質相同的農保？

農委會主委陳吉仲表示，天然現金災害救助針對所有農漁畜產品，只要損失超過20％就可拿到相關現金救助，和農保的品項與保單的保額保費不同。另外，今年理賠的金額只有2953萬，編列4.3億的原因在於不能只看1年，保險、保費、保額等都是用過去15年的平均，只憑單一年度會不準。

再者，明年政策性的水稻以及香蕉保險都會全面執行，「保險是穩定農民收益，而非增加收益。」

林岱樺強調，保險是一個商業行為，這次看到理賠件數和金額這麼少，但是天然災害救助編列預算是高的，當初用意是要增加保險，並降低相關農損救助，這部分需要檢討。