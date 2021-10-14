五倍券實體券除了四大超商之外，郵局領取5倍券從本周開始，只要民眾有先預約，就可依指定時間去領取。截至14日上午11時，發放紙本振興五倍券累積份數為102萬595份。

中華郵政指出，由於採「須預約再領券」分流規畫得宜，即使有代領情形，平均每人實際所花費時間均不到2分鐘。對於行動不便、年紀較大的領券民眾，郵局亦能安排專門窗口及專人服務。