郵局實體五倍券 發出破百萬 12:132021/10/14 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五倍券實體券除了四大超商之外，郵局領取5倍券從本周開始，只要民眾有先預約，就可依指定時間去領取。截至14日上午11時，發放紙本振興五倍券累積份數為102萬595份。 中華郵政指出，由於採「須預約再領券」分流規畫得宜，即使有代領情形，平均每人實際所花費時間均不到2分鐘。對於行動不便、年紀較大的領券民眾，郵局亦能安排專門窗口及專人服務。 五倍券發威 微風超市連假業績成長2成 Yahoo奇摩祭日本代購優惠 「振興五倍券專區」買就抽5000購物金 #郵局 #預約 #時間 #領券 #實體五倍券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北觀光工廠推輕旅行 加碼抽免費暢遊券 11:562021/10/14 生活 《產業》觀光局獎助特色團旅 估創66億元觀光產值 08:202021/10/14 財經 高雄開就賺 5天發票登錄衝2億 04:102021/10/14 地方新聞 大古鑄鐵冬日鍋壺組 限量開搶 04:102021/10/14 產業特刊 五倍券殺很大 中部聯手搶商機 04:102021/10/14 地方新聞 《電子零件》搶搭振興特快車 美而快單月營收戰新高 10:022021/10/14 財經 動滋券11組幸運號碼出爐！50萬人抽中500元 10:172021/10/14 生活 好食券竟能買情趣用品 綠委吐槽：經濟部要再檢討 11:032021/10/14 政治 社福團體陷營運困境 籲大眾用愛心「放大五倍券」 09:292021/10/14 生活 賞楓季來臨 1日遊1099元起 04:102021/10/14 時尚消費 比漾廣場周慶 史上最優 04:102021/10/14 時尚消費 財經熱門新聞 升息近了？美通膨壓力快崩潰 聯準會洩「侵略性」下一步 - 財經 油價曾噴到百美元 為何通膨怪獸沒來？謝金河爆背後原因 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 疫情轟炸2年搞爛美就業市場 大咖1句真心話揭驚人衝擊 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。