在重量級科技族群上攻帶領下，14日日股也上漲。早盤結束時，日經指數收28,425.9點，漲285.62點或1.01%。東證收1,979.94點，漲6.11點或0.31%。
東海東京綜合研究院認為，市場仍對美國利率變動還是很擔憂，因為利率影響美國經濟成長，同時，也會影響到日經的權值股。
目前，美國10年期公債殖利率是下降的。
科技股中，上漲4.9%的東京威力科創帶領日經衝高，愛德萬測試也漲3.13%。
醫療設備製造商奧林巴斯與泰爾茂，分別上漲2.49%與1.26%。
因商業活動陸續恢復，家庭餐廳業者薩莉亞飆漲13.87%，吉野家也漲10.19%。
定價已經不高的醫療器械製造商PHC控股，14日股票初次上市交易時，非但沒有蜜月行情，反而大跌10%以上。
同時，航運類股與煉油廠商分別跌5.21%與2.42%，是東交所表現最差的兩個產業。
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