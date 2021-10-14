2021年在Covid-19影響下，全球許多行為模式都有很大的改變，東生華(8432)因應環境變化開始改變的路，以專注以病患為中心為出發點，改以雙引擎三軌並進展開，將傳統製藥與創新醫療作為主軸，創造專注提供需求未被滿足病患的醫療產品組合。

針對傳統製藥方面，去年成功上市新機轉抗心絞痛用藥，並持續投入多個新專案的評估與開發，累計共七項藥品進行中，部分具有可從台灣行銷到中、美、日及歐洲等世界主要藥品市場的權利。其中，RETA19新複方新藥為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群，藉由帶給病人更好的服藥順從性來有效控制高血脂的狀況，也能在保證用藥品質的基礎上降低健保藥物給付支出的壓力。

在創新醫療方面，將引進AL-100檢測，能用於偵測膽管癌FGFR2基因變異的應用。目前膽管癌病患者組織檢體常會發生取樣不足的狀況，且FGFR2基因變異屬於特殊融合型的基因變異。因此，即便已上市FGFR2基因標靶藥物，但對於如何偵測到此基因變異仍為臨床上常見課題。而AL-100為次世代基因定序液態切片檢測，除能完整涵蓋FGFR2基因變異之外，透過兩套定序方法亦能有效去除血液中造成干擾的基因序列，達到更精準的偵測效果。

東生華總經理楊思源榮獲中華民國年度十大經理人金炬獎及協助癌症追蹤、藥物判斷之循環腫瘤細胞與循環腫瘤DNA技術的臨床應用技術榮獲2021中華民國年度十大企業金炬獎。