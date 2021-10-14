罹患惡性腦瘤的20歲日本女子在疫情最嚴峻時候，到國立清華大學硼中子捕獲中心接受治療，日前已結束療程，盼能抗癌成功、完全康復。

負責收治這名日本女病患的台北榮民總醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師陳一瑋於清華大學發布的新聞稿中表示，目前全世界可進行硼中子捕獲技術治療癌症的僅有台灣及日本，但日本僅核准治療口腔癌、鼻咽癌等頭頸癌，未開放惡性腦瘤治療項目，因此，碰到手術難以治癒的惡性腦瘤患者，只能向台灣求助。

陳一瑋表示，女病患6歲即診斷出右耳道橫紋肌肉瘤，經手術及化療後情況一度穩定，未料2018年復發，腫瘤轉移至後腦，經病理診斷為惡性周邊神經鞘腫瘤，在東京接受重粒子及電腦刀治療，卻仍復發，因此決定到清華大學硼中子捕獲中心接受治療。

清華大學指出，女性病患今年4月抵台，在清大硼中子捕獲中心進行第一次照射後，原本6、7公分大的腫瘤即縮小了8成，頸部的壓迫也大幅改善，但5月底在日本進行正子攝影檢查時又發現些微復發，醫療團隊建議患者來台進行第二次照射。

清大表示，由於當時台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入3級警戒，女病患的醫療團隊透過日本台灣交流協會、台灣日本關係協會、台北駐日經濟文化代表處接力幫忙，向衛福部提出緊急醫療申請案，台北榮總國際醫療中心及清大硼中子捕獲治療中心也全力配合，終於促成這樁台日醫療互助的美事。

清大指出，女病患於9月17日再度到清大硼中子捕獲中心接受第2次照射，療程結束後，醫療團隊送上戴畢業方帽的小熊，祝福她能在抗癌的路上「畢業」、完全康復。

陳一瑋於稿中指出，硼藥物中含有必需胺基酸等營養素，而癌細胞異常增生需要更多的營養素，因此會與正常細胞競相吸收硼藥，就像搶吃「炸藥」，等到癌細胞吃飽炸藥，再用中子束照射，就可「引爆」炸藥，殺死癌細胞。（編輯：李錫璋）1101014