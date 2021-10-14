苗栗德芳教養院7月發生院民遭虐致死案，經調查發現該教養院過去評鑑為丁等、丙等，且事發時未通報，遭地方政府開罰30萬元，並停辦1年。民進黨立委吳玉琴表示，教養院11名院民耗時1個月才完成安置，顯示身心障礙者安置機構不足，不過衛福部統計顯示全台機構空床數比等候安置數多，背後原因可能是人力不足、床位空著不敢開。衛福部長陳時中表示，針對資源問題，已成立佈建資源的專家小組，預計10月25開第1次會議討論因應。另衛福部未來也會修法提高相關事件的罰鍰。

吳玉琴表示，苗栗德芳事件在7月29日發生，當時的社工、行政助理因體罰自閉症院民，導致院民昏迷，送醫不治。事發後，教養院內11名住民都需被安置，耗時1個月，直到8月底才完成，其中5人在苗栗、6人在台中，這顯示心智障礙、自閉症的孩子安置不易，身心障礙安置機構不足，尤其情緒障礙類的機構。

令吳玉琴不解的是，8月衛福部統計顯示，住宿型機構等候安置者有2338人，各縣市包括雙北在內都很缺，但衛福部過去在政院的報告卻顯示，7月底全台機構空床數有2779，看起來是足夠的，研判背後的原因可能是機構人力不足，床位空著不敢開。

吳玉琴表示，目前針對身心障礙機構，社家署補助7成經費，但事實上2019至2021年只補助高雄無障礙之家700多萬、彰化真善美基金會1000多萬，且身障預算明年才1000多萬，資源少，如何鼓勵佈建？她認為，身障住宿是長照的一環，應從長照基金匡列一定金額，制定興辦計畫。

對於吳玉琴所提資源不足問題，陳時中回應，衛福部已經成立佈建資源的專家小組，預計10月25日開第一次會議做討論，對資源佈建做準備，必要時也會挹注比較多的經費。

針對德芳教養院，民眾黨立委賴香伶表示，負責人在管理有不當，申致幾個由他籌建的苗栗教養院隨後也發生憾事，其中1家遭停業，希望將身心虐待列為不適任要向。對此，陳時中表示，基本上他支持，若負責人面對身心障礙有很多情緒問題，個人情緒無法控管，那是不適合的。

賴香伶也表示，希望衛福部可以做檢視，如連續3年都是丙等或更久有無可能比照《老人福利法》提高罰則，依《老人福利法》，致死案件的罰鍰為100萬元。陳時中回應，未來會積極修法，負責人或相關人員的資格要來訂定，罰鍰也都要提高。過去機構都是善心人士來做，規範較軟，如今衛福部在積極佈建資源，相對就應該要強硬一點。