用麥當勞得來速點餐，快速又方便，不過英國一名麥當勞員工爆料，不只點餐，其實員工還聽得到顧客在車內的私密對話，甚至還會拍下顧客點餐的畫面，讓許多國外網友驚恐，揚言抵制麥當勞。

綜合英國《鏡報》（The Mirror）、澳洲新聞網站「News.com.au」、澳洲電視台第七頻道（Seven Network）報導，一名英國麥當勞女員工日前在TikTok發布短片爆料，指出顧客使用得來速點餐時，其實員工不只能從麥克風聽到顧客訂餐，還能聽到車內的私密對話。

「大家都不知道，就算我們沒有在和你們交談、接單，我們也能聽到你們的對話。」

「而且麥克風上安裝了攝影機，能夠拍下你的照片，這樣我們才能知道餐點是誰的。」

她開玩笑說：「看路人甲的照片讓我很開心。」

澳洲麥當勞證實，得來速車道確實有裝監視器，不過只會拍到車子，不會清楚拍下顧客的臉，強調這些影像不會被儲存，只是為了辨別顧客。

不過女員工的爆料已經嚇壞不少網友，影片至今獲得超過72萬人次觀看、逾4600筆留言，有網友回應：「不是真的吧？你在開玩笑，對吧？」

也有人驚恐到揚言抵制麥當勞：「如果這是真的，我再也不去了。」

另外也有網友表示不相信，大酸每次用得來速點餐時，店員經常無法聽清楚餐點內容，「你們連我在5公分的距離外對麥克風大叫都聽不到了，又怎麼聽得見我在車內的對話？」

也有網友說早就知道得來速的秘密，所以用得來速點餐時，會故意亂講話，嚇死員工。