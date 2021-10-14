桃園市18歲梁姓男子月前到竹北市某檳榔攤疑索討金錢不成，被對方指控偷取1條金項鍊，遭多人圍毆至重傷昏厥，送醫仍腦死不治，新竹地檢署偵查終結，將涉案8男1女分依傷害、妨害自由、傷害致死、聚眾鬥毆致死在場助勢等罪嫌起訴。

檢方指出，梁男8月4日晚到新竹縣竹北市一處檳榔攤，喬一筆15萬元的債務，梁男央求陳男代為向簡男討錢，遭在場的陳男、范男懷疑梁藉機偷取1條金項鍊。

梁男被押至檳榔攤2樓泡茶區客廳，遭拳打腳踢，陳男等隨後再打電話通知簡男，並找來多人前來支援相挺，其中有未成年少年。

陳男將梁男推倒狂踹，簡男則嗆梁三字經，其他在場助勢者則高喊「打給他死」，並用小鋁棒痛毆梁男後帶至檳榔店一樓車庫，由范男手持塑膠椅、摺疊麻將桌、滾輪辦公椅砸梁男頭部及身體，梁男受不了疼痛，向簡男稱債務問題已不存在，簡男帶著一票人離開。

陳男、范男仍繼續折磨梁男，不但對其摑臉，還找來另名陳男逼迫梁男做出拱橋姿勢，梁男姿勢不穩或體力不支，就會引來拳打腳踢，梁男全身是血倒地不起，范男等人將其送醫，但梁男已被毆成腦死不治。

檢方偵查認為，范男和2名陳男涉犯妨害自由、傷害致罪嫌，其餘人犯傷害罪、聚眾鬥毆致死在場助勢罪嫌。

另外，簡男找來一票小弟，其中包含兩名未成年少年共同實施犯罪，均依兒少福利法加重其刑。而范男、簡男與2名陳男等4人因細故夥眾毆擊凌虐被害人致死，惡性重大，行徑兇殘，檢方建詳法院從重量刑，以示懲戒。