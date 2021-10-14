華梵大學出版2022年禪家攝影月曆《無盡藏》，禪師攝影加上禪家書風，如詩如畫，意境唯美。（華梵大學提供）

今年是華梵大學創辦人曉雲導師禪寂17周年，華梵大學校覺室將於10月15日舉辦教職員生「創辦人法語書法比賽」，董事長悟觀法師也將與美術系創系主任李蕭錕教授共同發表《風梳夢影稀》、《鳥鳴伴風鈴》筆記書，董事長並首度將自己的攝影作品結合李蕭錕大師書法題字，設計成如詩如畫、意境唯美的「2022無盡藏攝影月曆」，與現場來賓大眾歡喜結緣。

華梵大學創辦人曉雲法師依止天台宗第四十四代祖師倓虛大師出家，一生最傳為美談的事蹟，莫過於發願終身不建寺院、不任住持，矢志為高等教育奉獻心力，於1990年在各方護持下創立華梵工學院（華梵大學前身），開啟臺灣佛教界興辦高等學府之風氣，華梵也成為至今全臺唯一非寺院僧團創辦的佛教背景大學。

曉雲法師一生筆耕不輟，融攝詩文、藝術、佛學思想而彰顯於教育，亦是知名的佛曲詞人。為了追憶其德風行誼，華梵大學將於10月15日曉雲法師禪寂十七週年當天隆重舉辦一整日的紀念活動，除了向創辦人捻香致敬，還邀請黃智陽、林正雄教授與張光琪老師等人演奏古琴，教職員生也將在董事長悟觀法師精心策劃的茶席上共同品茗，並由華梵大學教授合唱創辦人的清涼歌曲《白鳥》、《曉霧》、《隱約風帆》、《海天門》。

特別的是，現場還將同時舉辦「創辦人法語書法比賽」，參賽者從董事長悟觀法師指定的曉雲導師法語三十五金句中自由擇一書寫，寫完即由書畫家當場評審並頒獎。目前報名參賽的華梵大學教職員生與校友已多達一百五十餘人，上百人共同書寫創辦人法語的場面壯觀可期，為了做好防疫，將分六個場地同步進行。

下午將由董事長悟觀法師與佛教藝術學系李蕭錕教授，共同舉辦《風梳夢影稀》、《鳥鳴伴風鈴》筆記書發表會與簽書會。董事長悟觀法師是禪僧作家也是攝影家，文字創作充滿禪風意境，李蕭錕大師則以小沙彌禪畫風靡社會大眾，兩者巧妙結合成唯美雋永的筆記書，令人愛不釋手。

今年華梵大學也特地集結悟觀法師清逸出塵的攝影作品，在李蕭錕大師書法題字的烘托下，設計成2022年月曆《無盡藏》，將於曉雲法師禪寂17周年紀念會上首度面世。禪師攝影加上禪家書風，融合成意境深遠的禪風攝影月曆，已在臉書上吸引破千人按讚及近百筆留言，紛紛希望購入珍藏，但華梵大學強調「只贈送不販售」，將於當天簽書會上，與參加的師生賓客歡喜結緣。