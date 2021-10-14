大陸女星童瑤昨（13日）受邀出席「VOGUE新篇章之夜」時尚活動，現場活動眾星雲集，集結楊冪、湯唯、宋茜等話題人物，女星都在服裝下足功夫，童瑤則以一襲灰銀色亮面禮服氣質亮相，童瑤雖然自嘲是「行走鋁箔紙」，不過她上下豪開深V，美胸、長腿全都露，童瑤解放好身材超辣，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

童瑤身穿灰銀色亮面禮服氣質現身「VOGUE新篇章之夜」紅毯，禮服亮面的反光設計，讓童瑤舉手投足充滿女王氣勢，更吸睛的是，禮服在胸口豪開深V的設計，讓童瑤的東西半球呼之欲出，而往下看還有亮點，童瑤的裙襬開高衩直逼腿根，讓她一雙細長美腿全都露。

童瑤上下豪開深V，好身材全都露。（圖／取材自童瑤工作室微博）

童瑤身穿禮服氣質亮相，不過幽默的她則自嘲是：「行走鋁箔紙」，網友則紛紛留言：「這個造型超好看！！！被美的（得）睡不著了」、「姊姊的腿也太長」、「怎麼會有人穿錫箔紙還這麼絕美！姐姐我可以」。

36歲童瑤是著名的氣質美女，擁一張精緻顏值的她，還被稱為「小章子怡」，童瑤近年也交出不少代表作品，她接連以《三十而已》顧佳、《如懿傳》的慧貴妃引發討論，也讓外界見識到童瑤精湛的演技。