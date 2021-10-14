基本工資審議委員會日前召開後決議，明年1月1日起把基本工資月薪調整至2萬5250元、時薪168元。行政院今開院會，發言人羅秉成會後轉述蘇貞昌院長指示內容，表示基本工資調漲，預估將有超過245萬勞工受惠，不僅是經濟成長果實，也是蔡政府連續六度調漲，今天會核定，並自明年1/1調升。至於軍公教明年薪資是否調整，行政院發言人羅秉成說，目前相關審議程序還在進行中，有結果會盡速分享好消息。

蘇貞昌指出，這不僅是經濟成長果實，也是全民共享的具體實踐，也是蔡政府連續第6度調漲基本工資，月薪調幅達5.21％，是15年來最高、最大的調幅，預估將有超過245萬名勞工受惠，本國受惠勞工約有200萬人。後續請經濟部、勞動部，就調漲基本工資對受衝擊的內虛產業帶來的加重負擔，妥為規劃、溝通，儘速公佈配套方案措施。

蘇貞昌也提到，今年度每人基本生活費，預計由去年18萬2000元提高至19萬2000元，這也是蔡政府執政以來，第五年調升基本生活費，約有210萬戶受惠，明年5月報稅時，就能適用。