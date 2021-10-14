彰化國立和美實驗學校特教國中部林威宏、陳柏翰，以「新生重獲新生」為題，參加「2021年VR跨域盃創世紀虛擬實境大賽」在一般生競爭激烈中，獲得全國第三名。（和美實驗學校提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化國立和美實驗學校特教國中部林威宏、陳柏翰，以「新生重獲新生」為題，參加「2021年VR跨域盃創世紀虛擬實境大賽」在一般生競爭激烈中，獲得全國第三名。（和美實驗學校提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化國立和美實驗學校特教國中部林威宏、陳柏翰，以「新生重獲新生」為題，參加「2021年VR跨域盃創世紀虛擬實境大賽」在一般生競爭激烈中，獲得全國第三名。讓人驚喜又感動得是他們是腦性麻痺學生，將自己經驗化為故事主角，以VR互動影片介紹和美實驗學校的無障礙環境，拿下全國第三名。

2021跨域盃【創世紀 VR虛擬實境大賽】，是全國第一場全線上進行的科技教育競賽，來呈現學生腦海中無限奔放的創意想像，加上遠距VR中控系統 ，打破疫情下的時空限制，讓學生不只是說故事，還能帶評審直接走進你創造的 VR世界裡。

林威宏、陳柏翰表示，從小到大沒有什麼機會參加比賽，這次對手是一般國中生，一開始完全沒信心，只希望順利完成整個比賽。不過在地理、國文、音樂老師等的指導與支持下，愈來愈有比賽的感覺，順利頂住壓力完成決賽報告，把想法與理念傳達出去感到心滿意足，沒想到還那下第三名，是意外大收穫。

指導老師何智堯表示，兩位同學的學習態度佳、動機強，對這個世界也有很多話想說，得知有VR跨域盃競賽時就決定一定要讓他們試試看。雖然整個競賽準備過程中充滿了諸多限制與困難，一度懷疑當初報名參賽的決定。

「我們真的做到了」，競爭高手如雲，在決賽報告結束離開線上會議室的那一刻，學長學弟相擁大喊「我們真的做到了」，在那當下，不管有沒有得名，其實就覺得很值得了，更沒想到最後的成績，顛覆了所有人想像，腦海無限奔放的創意，突破了障礙，摘下全國第三名。

校長吳星宏表示，美實驗學校是全國無障礙示範學校，學生將自己使用親身經歷化為VR影片相當不簡單，欣賞作品的過程中感受到他們的真誠與自信，真的相當感動。期待無障礙不只發生在校園，更希望我們整個社會都能夠更注重無障礙環境，帶來巨大的正向力量。

林威宏、陳柏翰，希望能夠透過這次比賽的成果，跟同樣是身心障礙的同學們分享，雖然日常還是常常需要他人的協助，但我們能做的事情，絕對比想像中的還要多，「一定要對自己有信心。」