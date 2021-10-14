【LIVE直播】高雄第一鬼樓驚傳暗夜大火！全棟陷入火海傷亡不明

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生火災，火勢於上午7時17分撲滅，消防局火災調查人員進入火場調查，釐清起火原因。（中央社提供）

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生火警，消防人員趕赴現場滅火、搶救受困民眾。（中央社提供）

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生火警，消防人員獲報前往搶救，火勢已於上午7時17分撲滅，現場啟動大量傷患救護機制。（中央社提供）

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨3時許失火，搶救至現在已來到9小時，截至上午11時統計，已有46人送醫，其中12人死亡，另外，稍早一名林姓消防員在救災過程不慎受傷，目前意識清醒送醫，待後續了解傷勢。

高雄市消防局於14日凌晨2時54分獲報，稱位於府北路的城中城大樓發生火災，消防人員獲報後旋即派出大量人車趕往現場救援，發現大樓一樓的二手家電行竄起猛烈火勢，一旁堆置大量雜物，增添灌救難度。

消防局累計派出75車159人前往現場救援，火勢於4時51分獲控制，並於7時17分全數撲滅，截至上午11時統計，已救出46人，其中12人死亡。另有一名林姓消防員在救災過程中受傷，目前已意識清楚送醫，現場的救援行動將待建物溫度下降後進行全面搜索。

鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，清晨統計共40名住戶先後被救出，8人不治。市長陳其邁表示，不排除人為縱火，警方也已帶回四名嫌疑犯。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨發生火警，高雄市消防局共出動75車159人趕往現場，一夜灌救，並逐戶、逐樓清查，把受困民眾救出。（中央社提供）

位於鹽埕區府北路的城中城大樓於1981年完工，屋齡已40年，過去曾有舞廳與商圈進駐，有過一段繁榮的時光，但隨著商圈轉移而人流散去，現存的大樓內部宛若廢墟，建物內部充斥廢棄物與未汰換的老舊設施，更有高雄第一鬼樓之稱，住戶多為弱勢族群與老弱婦孺。