高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨3時許失火，搶救至現在已來到9小時，截至上午11時統計，已有46人送醫，其中12人死亡，另外，稍早一名林姓消防員在救災過程不慎受傷，目前意識清醒送醫，待後續了解傷勢。
高雄市消防局於14日凌晨2時54分獲報，稱位於府北路的城中城大樓發生火災，消防人員獲報後旋即派出大量人車趕往現場救援，發現大樓一樓的二手家電行竄起猛烈火勢，一旁堆置大量雜物，增添灌救難度。
消防局累計派出75車159人前往現場救援，火勢於4時51分獲控制，並於7時17分全數撲滅，截至上午11時統計，已救出46人，其中12人死亡。另有一名林姓消防員在救災過程中受傷，目前已意識清楚送醫，現場的救援行動將待建物溫度下降後進行全面搜索。
位於鹽埕區府北路的城中城大樓於1981年完工，屋齡已40年，過去曾有舞廳與商圈進駐，有過一段繁榮的時光，但隨著商圈轉移而人流散去，現存的大樓內部宛若廢墟，建物內部充斥廢棄物與未汰換的老舊設施，更有高雄第一鬼樓之稱，住戶多為弱勢族群與老弱婦孺。
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