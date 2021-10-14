今天NBA熱身賽仍繼續開打，除了湖人、籃網的比賽特別引人注目之外，每天也會出現不少焦點，像稍早就打出一場超誇張的比賽，不說還以為你看錯，獨行俠以68分的巨大差距擊退黃蜂，比數是127：59，令人瞠目結舌，這創下過去15年來兩支NBA球隊在熱身賽最大勝分差紀錄，而NBA以往熱身賽最大差距是19年火箭以69分差擊潰CBA上海大鯊魚。

可見今天兩隊上演NBA與CBA等級的對決，這恐怕讓黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)看不下去，都想自己上場幫忙了。而比賽結束後獨行俠拿下熱身賽三連勝，黃蜂則是慘遇三連敗，更可怕的是獨行俠主力東契奇(Luka Doncic)僅上場26分鐘拿下10分4籃板8助攻，球隊在前面三節就已經取得超過50分的領先。

另外「波神」波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)上場23分鐘拿下17分9籃板、小哈達威(Tim Hardaway Jr.)上場24分鐘拿下全場最高的20分，史特林布朗(Sterling Brown)拿12分、布朗森(Jalen Brunson)拿13分、菜鳥中鋒摩斯布朗(Moses Brown)拿下10分，攻擊火力非常平均，獨行俠在第二和第四節分別拿下37和36分，黃蜂單節最高僅拿18分。

大家一定沒想到首節比賽獨行俠才以24：17領先7分，沒想到在第二節就開始吹起屠殺號角，史特林布朗手感火燙外線連進，率隊拿下15：0的高潮，以39：17大幅領先，後面獨行俠外線頻頻命中，讓黃蜂完全無法阻擋，獨行俠以61：30，握有31分領先結束半場比賽。

下半場開始獨行俠一樣連續進外線，又拉一波13：0攻勢，比分來到74：30，接著小哈達威連拿8分，將比分拉到50分，也正式讓比賽進入垃圾時間。接著後半段比賽雙方都把主力換下，沒想到獨行俠替補群仍繼續將領先分差擴大，最後以68分虐殺黃蜂，真的太殘忍，網友也不禁調侃：「請問這是業餘球隊嗎？」