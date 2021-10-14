美國食品暨藥物管理局（FDA）今天發布新指南推動食品減鹽，建議食品業者自主減少加工與外帶食品含鹽量。

這份包羅廣泛的指南希望食品製造商、連鎖餐廳與餐飲服務業者自主減少食品含鹽量，主要著重加工與外帶食品，希望未來兩年半內，能讓國民每日鈉攝取量從現在的平均3400毫克減少到3000毫克。

但這個量仍高於美國飲食指南（Dietary Guidelines for Americans）建議的14歲以上每日2300毫克平均攝取量。

FDA此項決定可能影響包裝食品商以及百事可樂（PepsiCo Inc）、卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz Co）、湯廚濃湯（Campbell Soup）等大廠，美國人熱愛的麥當勞（McDonald's Corp）也在鎖定範圍。

但衛生專家表示，主管機關應該採取更強硬的立場，美國心臟學會（American Heart Association）聲明指出：「FDA這個目標代表向前邁進重要一步，但將每日鈉攝取量減少到3000毫克並不夠。」

「我們敦促FDA在今天的行動之後，更進一步降低食品供應的鈉含量，協助美國人取得更適當的鈉攝取量。」

高鹽分攝取與心臟病發及中風主因高血壓相關，美國10人之中有超過4人高血壓，減少鈉攝取可能讓未來數年數以十萬計的人不致早死與得病。