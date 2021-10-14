新冠肺炎疫情已肆虐全球近2年時間，對經濟、產業及民生等方面造成巨大衝擊，即使目前大部分地區都逐漸重回軌道上，仍有專家認為，「工作場域與環境永遠都不會恢復到疫情流行前的狀態」，同時他也強調勞動力市場已完全改變，在未來，科技與靈活性是驅動世界的主要力量。

CNBC報導，全球最大對沖基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，未來所有的工作場所與環境永遠回不去疫情前的狀態，接下來靈活性與科技將成為新世界的主要驅動力，「我們得到了一次可以重新思考，我們正在做的事情的機會。」

達里歐認為，未來5年世界將會出現很大的變動，「這會是完全不同的工作，如何處理貧富差距、就業問題，甚至是科技將如何取代人類等問題，我認為我們不會回到以前的世界。」

目前美國正爆發嚴重缺工潮，不僅企業找不到員工上班，員工離職率也飆升至歷史新高，勞工部最新數據顯示，8月有高達430萬人離職，離職率升高至2.9%的高點。

對此，達里歐表示，「人們正在退出勞動力市場，他們的工作性質正在改變，你可以看到這種適應環境的狀況，技術與數據將使公司更好掌握員工的生產力，並給予員工更大的自由去提升效率。」

此外，紐約金融市場研究機構Fwdbonds首席經濟學家Chris Rupkey表示，目前美國存在嚴重的缺工問題，不只是民眾擔心疫情、照顧家人等原因，也在於現在經濟如牛市般強勁，所以對勞動力才會有這麼大的需求。