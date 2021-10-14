新北市立鶯歌陶瓷博物館「臺灣當代陶瓷的力量」特展，收藏了86組件典藏品、72位藝術家的當代陶瓷藝術創作，即日起於日本岐阜縣現代陶藝美術館登場亮相至11月7日。（陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館「臺灣當代陶瓷的力量」特展，收藏了86組件典藏品、72位藝術家的當代陶瓷藝術創作，即日起於日本岐阜縣現代陶藝美術館登場亮相至11月7日。陶博館表示，「臺灣當代陶瓷的力量」特展與美濃國際陶瓷展並列世界4大陶藝競賽展，這次展覽除了會展出多代藝術家的陶藝作品，也會展出鶯歌陶藝文化的黑白老照片，希望介紹台灣陶藝發展史給日本觀眾，建立台日雙方友誼。

陶博館長吳秀慈表示，「臺灣當代陶瓷的力量」特展與「第12屆美濃國際陶瓷展」同期登場，特展匯聚全球各地傑出的陶藝創作，角逐激烈。陶博館早在2005年便與岐阜縣現代陶藝美術館簽訂《文化交流備忘錄》結為姊妹館，多年來進行館際交流，關係深厚，這次特展收到日方美術館長邀請，2019年啟動研究交換計畫，在雙方策展人精心籌畫下，得以展示台灣當代陶藝成果。

吳秀慈說，台灣陶藝從1950年代中期後逐步形塑，1980年代當代陶藝發展趨勢也更加顯著，這次展染將以1960年代鶯歌黑白老照片《趕工》，揭開展覽序幕，並展出吳讓農、楊元太、邱煥堂、楊文霓、陳煥堂等多位前輩陶藝家、中堅青輩以及當代陶藝新銳創作，而獲得2020「臺灣陶藝獎」卓越獎的徐永旭13年前於「美濃國際陶藝競賽」獲首獎作品，也會公開展出，讓民眾重溫當年陶藝發展和風華。

陶博館表示，鶯歌和日本岐阜都是在地陶瓷重鎮，除了選出86組件典藏品公開展染外，陶博館為了推廣「鶯歌燒」，這次也精選7件獨具特色陶瓷商品在文化節展出，其中名奇企業社的《壁咚椒鹽罐》，外型發想自日本少女漫畫、動畫和偶像劇等的「壁咚」情節，造型可愛，特別吸引日本觀眾目光，也在展場掀起轟動，若台灣民眾有興趣也可上陶博館官方網站、粉絲專頁一賭風采。