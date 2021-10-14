大陸央行網站14日消息，二十國集團（G20）主席國義大利美東時間13日在華盛頓主持召開G20財長和央行總裁會議，討論全球經濟和衛生形勢、支持低收入國家應對疫情衝擊、可持續金融、跨境支付、國際稅收等議題，會後發布公報。中國人民銀行行長易綱以視訊連線方式出席會議並發言，陳雨露副行長陪同參加。

易綱介紹中國近期經濟金融形勢，表示中國通膨總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高品質發展。感謝義大利等G20各方對制定《G20可持續金融路線圖》的支持，表示人民銀行作為G20可持續金融工作組聯合主席，將與各方共同做好《路線圖》的落實。

會議認為全球經濟持續復甦，但復甦勢頭分化明顯，新冠疫情相關的下行風險突出。各方重申將採取所有政策工具應對疫情衝擊，同意在維護金融穩定、保持長期財政可持續、防範溢出效應的基礎上，繼續支持經濟復蘇，避免過早退出支持性的政策措施。

會議指出可持續金融對推動綠色轉型至關重要，核准了由人民銀行與美國財政部共同牽頭起草的《G20可持續金融路線圖》和《G20可持續金融綜合報告》，認為未來可考慮在協商一致的基礎上將生物多樣性等內容納入《路線圖》。各方同意在應對氣候變化和環境保護等方面開展協調，肯定了保護生物多樣性的緊迫性和重要性，呼籲G20各項工作機制形成合力，共同推動經濟低碳轉型。

會議重申繼續支持低收入國家應對疫情衝擊。各方歡迎國際貨幣基金（IMF）完成6500億美元等值特別提款權（SDR）的普遍增發，肯定了IMF在制定SDR自願轉借方案上的進展，支持以SDR擴大IMF現有減貧基金的規模並增設基金為相關國家提供支援。

各方對落實G20緩債倡議和債務處置共同框架的進度表示歡迎，表示將以及時、協調的方式進一步落實債務處置共同框架，強調其他官方雙邊債權人和商業債權人應以可比方式參加。會議重申支持以一個強勁、基於份額且資源充足的IMF為中心的全球金融安全網，推進IMF第16次份額總檢查。

會議同意應在維護好金融穩定的同時確保金融體系支持經濟復甦。會議認為應加強非銀行金融仲介機構的風險抵禦能力，繼續落實關於完善跨境支付的路線圖，強調全球穩定幣的運行需以遵守所有相關法律和監管要求為前提，鼓勵相關國際機構繼續研究中央銀行數字貨幣在完善跨境支付中的作用及其對國際貨幣體系的影響。