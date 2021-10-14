據住展雜誌統計，北台灣2021年Q3新成屋、預售屋推案量約2,705億元，季增幅約3％，前3季推案量約8,060億元，年減幅約16％。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然本土疫情趨緩後市況穩定復甦，建商推案態度由觀望轉為積極，Q3推案量止跌回升，但因營造成本居高不下等因素影響，Q3推案量低於預期，今年全年推案量縮應已成為定局，住宅市場供給不足的問題暫時無解。

何世昌指出，今年北台灣房市持續復甦但推案量急縮，恐怕與營造成本居高不下、打房效應、建築執照大塞車，以及缺工問題嚴重等因素有關；由於市場需求強而供給量減少，賣方市場的現象更加明顯，「西瓜當哈密瓜賣」的現象恐難避免。展望全年，推案量將落在1.05兆～1.1兆元之間，與先前預期不變，年減幅約在12％～16％左右。

台北市今年前三季推案量約1,980億元，較去年同期減少近5百億元、年減幅約二成。今年北市推案量衰退幅度最大的區域依序為士林、內湖、信義；其中，士林區今年推案量還不到百億元，年減三百多億元、年減幅飆至八成。本土疫情重災區萬華區推案量不減反增，今年前三季案量近90億元，比去年同期暴增五倍，是北市案量年增幅最大的行政區。

新北市前三季推案量約3,162億元，年減約736億元、年減幅約19％。在主要行政區中，案量衰退幅度較大的是樹林、土城、八里，年減幅均在六成以上。過去三芝歷年推案量大多在10億元以下，但今年因銀髮宅建案帶動之下，今年三芝推案量已達35億元，竟比三峽、樹林等地推案量還多。

桃園市前三季推案量僅1600多億元，比去年同期銳減約23％。何世昌分析，桃園推案量減幅較大的主因，是因為A7、中路、小檜溪等新興重劃區推案熄火所致，尤其以A7推案量縮最多，直接導致龜山前三季推案量年減幅高達約7成3。 新竹縣市前三季推案量雖然年增近百億元，年增幅約一成，但逾半行政區案量都較去年同期減少；新竹案量逆勢成長的動力在於竹東，由於造鎮大案開賣的緣故，竹東前3季案量比去年同期暴增近百億元、年增幅高達約3.5倍。