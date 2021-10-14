教育部今(14)日公布最新統計數據，再新增1名境外移入大學生確診，全國確診總人數增至795人。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

疫情趨緩，各級學校都恢復實體上課，但大學境外生確診人數幾乎每天增加。教育部今(14)日公布最新統計數據，再新增1名境外移入大學生確診，全國確診總人數增至795人。

教育部校安中心統計4月20日至10月13日的我國學生確診人數，有74名確診學生是境外移入，其中72人是大專生，1名國中生及1名國小生。

教育部統計指出，本土確診學生人數維持在721人，以大專校院211人最多，高中119人、國中113人、國小189人、幼兒園89人。