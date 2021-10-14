境外移入大學生＋1 全國確診學生增至795名 12:472021/10/14 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情趨緩，各級學校都恢復實體上課，但大學境外生確診人數幾乎每天增加。教育部今(14)日公布最新統計數據，再新增1名境外移入大學生確診，全國確診總人數增至795人。（非新聞當事人）（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今(14)日公布最新統計數據，再新增1名境外移入大學生確診，全國確診總人數增至795人。(教育部提供／李侑珊台北傳真) 疫情趨緩，各級學校都恢復實體上課，但大學境外生確診人數幾乎每天增加。教育部今(14)日公布最新統計數據，再新增1名境外移入大學生確診，全國確診總人數增至795人。 教育部校安中心統計4月20日至10月13日的我國學生確診人數，有74名確診學生是境外移入，其中72人是大專生，1名國中生及1名國小生。 教育部統計指出，本土確診學生人數維持在721人，以大專校院211人最多，高中119人、國中113人、國小189人、幼兒園89人。 美辭職人數創高 職缺仍逾千萬 UUPON攜手中央大學產學合作 揭密串流影音市場現象 #境外移入 #新冠肺炎 #教育部 #台灣 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒不能淪防疫破口 綠委籲幼兒園以下教職速造冊打第二劑疫苗 11:192021/10/14 政治 國壽 獲TSAA台灣永續行動獎金獎 04:102021/10/14 投資理財 五倍券殺很大 中部聯手搶商機 04:102021/10/14 地方新聞 高雄券開紅盤 發票登錄近2億 04:102021/10/14 財經要聞 海洋保育徵選活動 延長報名至11月1日 11:522021/10/14 生活 常見B肝迷思大破解 拒讓病毒釀肝癌 08:232021/10/14 健康 國泰世華大樹計畫2.0 送愛18年 04:102021/10/14 金融．稅務 台南沙崙K-12全雙語學校 2025年招生 04:102021/10/14 地方新聞 南山人壽數位科技 啟動心世代 04:102021/10/14 產業特刊 不排除人為縱火 鹽埕城中城大火警帶回4人調查 11:362021/10/14 社會 女大生半夜訂72包衛生紙！外送員求別惡搞 網全怒了 11:142021/10/14 生活 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 公寓5樓受唾棄？過來人揭1致命缺點：勞神傷財 - 生活 他問「什麼東西漲價最有感」？網齊指1物：還愈賣愈貴 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 千元i原券首抽出爐 快看身份證「這2組」中獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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