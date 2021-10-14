美國拜登政府官員陸續就位，駐美代表蕭美琴持續拜會。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）前天在國務院會晤蕭美琴，隔日推文並分享照片表示：「美國對台承諾依然堅若磐石，我期待和蕭代表密切合作，進一步強化雙邊關係。」

蕭美琴今天也發文表示：「拜訪剛上任的美國國務院亞太助卿康達 Dan Kritenbrink， 並針對雙方共同關心的諸多議題交換意見。我看起來很嬌小，但我做事的決心、深化台美關係的意志跟他一樣高！」

康達擁有27年外交經驗，熟稔亞洲事務，精通中日文。康達6月在任命聽證會時表示，美台關係「至關重要」，若提名獲准，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行《台灣關係法》下義務，協助台灣自我防衛。

參議院是在9月23日以72票贊成、14票反對的壓倒性票數，通過康達出任國務院亞太助卿的人事案。亞太助卿隸屬於「政治事務」次卿之下，負責東亞與太平洋事務，與台灣最息息相關。