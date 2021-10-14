大陸澎湃新聞報導，大陸內蒙古自治區衛健委網站14日通報，10月13日7時至10月14日7時，自治區新增本土確診病例1例（在二連浩特市）。這一本土確診病例為二連浩特市匯通物流園區閉環管理人員。根據二連浩特市投促局介紹，匯通進口物流園位於公路口岸貨運新通道西南側，總投資9.86億元人民幣，占地面積47.29萬平方米，2011年開工建設，主要建設內容包括檢驗檢疫查驗區、海關查驗區、物流專項庫區、物流配套服務區及各項附屬設施。

據公開報導，今年9月3日，內蒙古自治區疫情防控涉外及涉港澳台第二工作組曾赴二連浩特口岸開展疫情防控專項檢查工作。檢查組先後到二連浩特口岸匯通物流園區、環宇出口物流園區、環宇酒店隔離場所、出入境邊防檢查站、口岸貨運通道零公里處、生活垃圾無害化處理廠等地開展檢查工作。就口岸消毒消殺情況、物流園區代駕司機和貨代人員的安全管控、口岸通關、疫情防控、口岸閉環管理等環節開展重點檢查，並提出了指導意見建議。

檢查組指出，二連浩特口岸是中蒙兩國最大的陸路口岸，也是疫情防控「外防輸入」的重要關口。一是要認真貫徹落實中央和自治區關於疫情防控的工作部署，要從嚴從緊從細落實各項防控措施，堵住防控漏洞短板；二是要嚴格執行國家「客停貨通」政策要求，全力做好疫情防控期間口岸通關保障工作，確保貨運通道煤炭等大宗貨物進口車輛順利通關；三是要切實提升口岸疫情防控預案、方案的實用性、可操作性，要全面落實標準預防措施，堅決把疫情防控各項規章制度執行到位，把疫情防控措施科學精准的落實到每一個環節、每一處細節，堵漏洞、補短板，抓好疫情防控常態化工作，齊心協力築好口岸疫情防控網。

公開資料顯示，二連浩特位於內蒙古自治區正北部，北與蒙古國口岸城市紮門烏德隔界相望，兩市相距4.5公里，東臨錫林郭勒盟蘇尼特左旗，西、南與蘇尼特右旗毗鄰。距錫林浩特市360公里、呼和浩特市390公里、北京690公里，是距首都北京最近的邊境陸路口岸。

為堅決防止疫情擴散蔓延，二連浩特市疫情防控指揮部決定，10月14日中午12時在全市範圍內啟動全員核酸檢測，10月14日24時前完成第一輪全員核酸檢測。

另外，為確保核酸檢測全覆蓋、無遺漏、減少人員流動，集中力量做好全員核酸檢測工作，10月14日零時起對全市行政管轄區域實行封閉管理、對各交通出入口實行交通管制。全市各機關企事業單位停工停產，各大中小學、幼稚園停課，各類經營場所暫停營業。