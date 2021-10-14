長榮集團爭產風波，引發多起民、刑事官司。其中，已故創辦人張榮發的三子張國政控告二房李玉美，偷走家中保險箱內的大量金條，還盜領張榮發2000萬元存款，涉嫌竊盜等罪。台北地檢署調查後認定證據不足，且已逾告訴期，14日處分李玉美不起訴。

張國政提告指出，父親生前將大量金條存放在家中保險庫，2016年1月20日病逝後發現金條消失，調閱監視器畫面，發現李玉美2015年11月間趁父親住進加護病房的機會，帶保鑣回家偷搬金條及現金，後來又指示秘書盜領父親存款2000萬元，李玉美及保鑣、2名祕書涉嫌竊盜、偽造文書等罪。

北檢認為，案發時間是2015年11月至2016年1月間，親屬間竊盜罪屬告訴乃論，張國政卻在2017年才提告，李玉美部分已逾6個月告訴期，保鑣、祕書部分則罪證不足，因此處分4人不起訴。

張國政不服提再議，主張他是2017年間被別人通知，才發覺李玉美有偷金條、盜領存款的行為，高檢署因此認為，告訴期仍未釐清，將全案發回北檢續查。

不過，檢察官傳喚張國政，張國政並未到庭，另曾傳喚張國政哥哥張國華，張國華也幾乎都稱不知情；而李玉美到案後也否認犯行，辯稱她本來就有很多東西跟張榮發放在一起保管，張榮發生前也告知所有東西都是她的。

檢察官認為，沒人能證明張榮發和李玉美間的財產分配情形，而保鑣、祕書只是聽命行事，並不知情，且據證人所述，張榮發的管家早已將李玉美搬運財物的事情告訴張國政的妻子，張國政當下不可能不知情，因此仍依超過告訴期、罪嫌不足等理由，處分李玉美4人不起訴。